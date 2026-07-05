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Хуан Нейра Родригес

Колумбия  Колумбия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
18 лет
Дата рождения
23 ноября 2007
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии Челленджер. Богота (Колумбия) - 2026   •   Колумбия, Богота   •  
Сегодня 21:30   •   не начат
Казахстан
Дмитрий Попко
  - : -
Колумбия
Хуан Нейра Родригес

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