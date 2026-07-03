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Анук Вранкен Питерс

Нидерланды  Нидерланды  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
23 года
Дата рождения
13 февраля 2003
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Амстелвен (Нидерланды) - 2026   •   Нидерланды, Амстелвен   •  
Сегодня 16:30   •   не начат
Нидерланды
Анук Вранкен Питерс
  - : -
Казахстан
Жибек Куламбаева

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