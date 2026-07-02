Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Теннис Спортсмены Никола Славич

Никола Славич

Швеция  Швеция  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
25 лет
Дата рождения
26 сентября 2000
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Сторе (Словения) - 2026   •   Словения, Сторе   •  
Вчера 15:20   •   закончен
Швеция
Никола Славич
  2:0
Казахстан
Даниэль Тазабеков

Реклама


Реклама



Живи спортом!