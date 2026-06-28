Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Теннис Спортсмены Ян Патрик Синеску

Ян Патрик Синеску

Румыния  Румыния  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
17 лет
Дата рождения
2 июня 2009
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии Челленджер. Брашов (Румыния) - 2026   •   Румыния, Брашов   •  
Сегодня 12:30   •   не начат
Румыния
Ян Патрик Синеску
  - : -
Казахстан
Денис Евсеев

Реклама


Реклама



Живи спортом!