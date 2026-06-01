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Назим Садыхов

Азербайджан  Азербайджан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
32 года
Дата рождения
16 мая 1994
Вид спорта
Смешанные единоборства
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
UFC Fight Night Баку   •   Азербайджан, Баку   •  
27 июня 22:30   •   не начат
Азербайджан
Назим Садыхов
  - : -
Бразилия
Матеус Камильо

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