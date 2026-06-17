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Марина Маркина

Латвия  Латвия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
19 лет
Дата рождения
22 декабря 2006
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Кайсери (Турция) - 2026/5   •   Турция, Кайсери   •  
Сегодня 15:00   •   закончен
Казахстан
Сандугаш Кенжибаева
  2:0
Латвия
Марина Маркина

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