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Лаура Хитаранта

Финляндия  Финляндия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
22 года
Дата рождения
2 февраля 2004
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир серии ITF. Хасково (Болгария) - 2026   •   Болгария, Хасково   •  
Вчера 13:45   •   закончен
Казахстан
Жибек Куламбаева
  2:1
Финляндия
Лаура Хитаранта

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