|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Казахстана 2015/16
|Темиртау
|2
|4
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Кристалл Ср
|2
|1+1
|2
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Беркут
|28
|7+13
|36
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сарыарка
|16
|2+1
|12
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Лада
|2
|0+1
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|ХК Липецк
|1
|0+1
|Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
|Номад
|24
|4+4
|10
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим