Хоккей

Наргиз Асимова

Казахстан  Казахстан
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
17 ноября 1994
Команды
Жулдыз
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
165
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
60
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Жулдыз

Игры
16

Гол + Пас
12+15

Удаления, мин
4

Живи спортом!