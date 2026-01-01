Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Смешанные единоборства

Джулиус Уокер

США  США
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 июля 1999
Команды
Вид спорта
Смешанные единоборства
Амплуа
Спортсмен
