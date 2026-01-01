Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Велоспорт

Игорь Арриета

Испания  Испания
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
8 декабря 2002
Команды
Вид спорта
Велоспорт
Амплуа
Спортсмен
