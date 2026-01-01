Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Хоккей

Андрей Хабаров

Россия  Россия
Возраст
55 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 марта 1970
Команды
Молот (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Тренер
Живи спортом!