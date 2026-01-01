Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Водное поло

Арыстан Умергалиев

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 июля 2008
Команды
СК Казахстан
Вид спорта
Водное поло
Амплуа
Спортсмен
