Хоккей

Сергей Шепелев

Россия  Россия
Возраст
57 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 марта 1968
Команды
Тюменский Легион (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Тренер
