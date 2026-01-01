Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Хоккей

Иван Коваль

Россия  Россия
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 января 2005
Команды
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортивный судья
