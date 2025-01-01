Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Волейбол

Максим Хвостенко

Казахстан  Казахстан
Возраст
43 года
Действующий
Да
Дата рождения
17 октября 1982
Команды
Костанай
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Тренер
