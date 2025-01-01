Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Футзал

Айдархан Жаксылыкбаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
25 ноября 1999
Команды
Елорда
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первая лига Казахстана 2025/26

Команда
Елорда

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Реклама

Живи спортом!