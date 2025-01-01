Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футзал

Назарбай Кобландин

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 декабря 1995
Команды
Хромтау
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первая лига Казахстана 2025/26

Команда
Хромтау

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

