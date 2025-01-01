Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футзал

Муратбек Зарлыханов

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
19 октября 2002
Команды
Макат
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первая лига Казахстана 2025/26

Команда
Макат

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Реклама

Живи спортом!