Хоккей

Максим Куприянов

Россия  Россия
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 февраля 2009
Команды
Сибирские Снайперы (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
