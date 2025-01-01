Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Каратэ

Елена Куйричи

Швейцария  Швейцария
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
16 февраля 1994
Команды
Вид спорта
Каратэ
Амплуа
Спортсмен
