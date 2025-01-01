Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Дарина Бочкарева

Беларусь  Беларусь
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 июня 2000
Команды
Туран
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

