Баскетбол

Юлия Антоневич

Россия  Россия
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
27 июня 2002
Команды
Окжетпес
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
66
