Баскетбол

Нона Цомая

Грузия  Грузия
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
22 октября 2003
Команды
Каспий
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
168
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
50
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Живи спортом!