Баскетбол

Акжайык Кыдырхан

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
25 ноября 2010
Команды
Каспий
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
168
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
50
