Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Теннис

Адитя Вишал Балсекар

Индия  Индия
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
23 октября 2002
Команды
Вид спорта
Теннис
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!