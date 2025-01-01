Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Тимур Кудайбергенов

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 апреля 2007
Команды
Актобе
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
193
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
82
