Баскетбол

Жангир Балгимбаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 августа 1998
Команды
АйРом
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
200
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
100
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

