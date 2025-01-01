Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футзал

Эдгар Тараканов

Латвия  Латвия
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
15 февраля 2003
Команды
Спортинг-Андерлехт
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
