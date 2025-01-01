Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футзал

Бруно Алехандре Мартинс Граса

Португалия  Португалия
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 октября 1999
Команды
Пяст
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!