Хоккей

Яксианг Хуанг

Китай  Китай
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 апреля 2006
Команды
Китай
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
