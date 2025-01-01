Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Злата Нагаева

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 февраля 2009
Команды
Караганда
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
163
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
60
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!