Баскетбол

Малика Мухангалиева

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
10 марта 2004
Команды
АйРом
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
60
