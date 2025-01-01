Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Венера Махмут

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 сентября 2010
Команды
АйРом
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

