Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Сабина Смадьярова

Казахстан  Казахстан
Возраст
14 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 мая 2011
Команды
АйРом
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
155
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
50
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!