Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Ольга Кан

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
11 августа 2004
Команды
АйРом
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
166
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
65
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!