Хоккей

Макс Уиллман

США  США
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 февраля 1995
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
7

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
2

