|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2012/13. Группа B Дивизион I
|Украина (U-20)
|
1
|
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2013/14. Группа B Дивизион I
|Украина (U-20)
|
1
|
|
2
|4 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Челны (мол)
|
1
|
|
2
|10 (10)
|Кубок Евровызова 2016/17
|Украина
|
1
|
|
2
|3 (4)
|Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Украина
|
1
|
|
|6 (6)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
3
|
0+2
|
|2 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Иртыш
|
6
|
|
2
|7 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
|Украина
|
2
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим