Хоккей

Адам Ахметов

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
4 декабря 2002
Команды
Иртыш
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
186
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
66
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Иртыш

Игры
9

Гол + Пас

Удаления, мин

Живи спортом!