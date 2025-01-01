Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Нурсултан Бекмуратов

Узбекистан  Узбекистан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
16 марта 2003
Команды
Каспий фарм
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
