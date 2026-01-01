Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Баскетбол

Нурасыл Аикин

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 февраля 2009
Команды
Барсы Атырау фарм
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
195
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
85
