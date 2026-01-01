Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Баскетбол

Эльдар Амангельды

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 марта 2008
Команды
Алматинский Легион-М
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
191
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
87
