Баскетбол

Адас Юшкявичюс

Литва  Литва
Возраст
36 лет
Действующий
Да
Дата рождения
3 января 1989
Команды
Астана
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
193
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
90
