Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Волейбол Спортсмены Акимжан Аубакиров

Акимжан Аубакиров

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
53 года
Дата рождения
8 апреля 1973
Команды
Актобе
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Персонал
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды


Реклама


Реклама



Живи спортом!