Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Волейбол

Мила Джорджевич

Сербия  Сербия
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 апреля 1998
Команды
Берель
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
62
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!