Волейбол

Юлия Фоменко

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
21 апреля 2003
Команды
Берель
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
67
