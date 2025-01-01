Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Владимир Васович

Сербия  Сербия
Возраст
49 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 июня 1976
Команды
Берель
Вид спорта
Волейбол
Амплуа
Тренер
