Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Волейбол

Мария Фролова

Россия  Россия
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
1 ноября 1986
Команды
Жетысу
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
71
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!