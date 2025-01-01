Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футзал

Калдыбек Орынбаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 января 2009
Команды
Аят
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26

Команда
Аят

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

