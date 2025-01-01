Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Кайл Олсон

Канада  Канада
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 марта 1999
Команды
Адмирал
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!